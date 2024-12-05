新盤去庫存見改善

消化需時降至78個月 料明年底供求更平衡 全面撤辣及減息帶動新盤成交量按年增加，並消耗大批貨尾。仲量聯行報告指，以過去一年的新盤成交量推算，現有一手住宅供應量包括樓花及已落成項目的待售單位，由去年高峰期需時約101.6個月（逾8年）消化新供應，回落至現時約78.2個月（約6年半），預期新盤庫存將於明年底緩和至供需較平衡的水平。

《香港住宅銷售市場綜述》報告提到，房屋局預計未來3至4年將有約10.8萬個私人住宅單位供應，較2021年樓價高位時僅增加一成。該行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，展望明年，若一手成交量能回復至每年1.8萬宗，住宅新供應可望於明年12月，降至約58個月（近5年）便可消化，接近2021年較為平衡的時期。

他續稱，已批出土地上可隨時動工的單位數目已降至一萬個，為2012年有紀錄以來新低，預示中期存貨增長或會放緩。發展商通過調整施工時間表，改變項目用途，調節推盤步伐等，使實際供應過剩的程度，或較統計數字所反映的更為溫和。

太子道西233號四房創新高 仲量聯行研究部資深董事鍾楚如認為，影響本港樓市的主要宏觀因素正緩和，儘管地緣政治不明朗，惟基本因素改善，將為市場穩定帶來契機。

同系將軍澳天晉昨售出兩伙頂層複式戶，單日吸金逾6,486萬元。其中3座48樓複式D室屬重售單位，為實用面積1,410方呎四房戶，外連平台及天台，連一個車位成交價逾3,243萬元，呎價為23,006元，較逾5年前低逾18%。

該公司營業及市務助理總經理陳永盟補充，計劃供「特選富戶買家」選用，即為房委會轄下公共租住房屋或房協轄下出租屋邨，須繳交倍半淨租金或雙倍淨租金的住戶。價單所見，該計劃下，93%成交金額可於收樓時繳付，折扣率30%與即供看齊。該價單亦上調建築期付款計劃的回贈至最多6%。