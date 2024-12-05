簡訊一覽
●宏利金融(00945)公布，計劃發行本金金額10億加元、利率4.064厘，並於2034年12月6日到期的定息或浮息後償債券，所得將用作一般企業營運用途，包括投資於附屬企業以及日後可能用於贖回現有證券。
●越秀交通基建(01052)早前透過廣東聯合產權交易中心以公開掛牌方式，潛在出售津雄高速建設及管理公司60%股權，最新與買方訂立產權交易協議，代價為1.9億元人民幣，預期錄得約6,776萬元人民幣收益。
●碧桂園(02007)公布，今年11月合同銷售額約30.1億元人民幣，合同銷售建築面積約33萬方米，兩者分別按年減少50.73%及43.1%。
●由喜達屋資本集團、Sixth Street和SSW Partners牽頭的財團和ESR(01821)聯合宣布財團的提案，擬通過協議安排將ESR私有化，提案分別涉現金或股份選擇。其中，每股協議安排股份注銷價13元，較上周四收市價11.44元溢價約13.6%。該企申請今日復牌。
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