產經

簡訊一覽

●毛戈平(01318)將於今日截止認購。綜合券商數據，累計借出1,477.72億元孖展，超購702倍。單計其孖展認購部分，已刷新今年10月首掛的華潤飲料(02460)凍資1,323.9億元紀錄，成為今年新股「凍資王」。
●宏利金融(00945)公布，計劃發行本金金額10億加元、利率4.064厘，並於2034年12月6日到期的定息或浮息後償債券，所得將用作一般企業營運用途，包括投資於附屬企業以及日後可能用於贖回現有證券。
●國際指數公司富時羅素公布第四季指數檢討結果。其中，富時中國50指數將納入招商證券(06099)，剔除兗礦能源(01171)，變動將於12月20日收市後生效。
●越秀交通基建(01052)早前透過廣東聯合產權交易中心以公開掛牌方式，潛在出售津雄高速建設及管理公司60%股權，最新與買方訂立產權交易協議，代價為1.9億元人民幣，預期錄得約6,776萬元人民幣收益。
●碧桂園(02007)公布，今年11月合同銷售額約30.1億元人民幣，合同銷售建築面積約33萬方米，兩者分別按年減少50.73%及43.1%。
●由喜達屋資本集團、Sixth Street和SSW Partners牽頭的財團和ESR(01821)聯合宣布財團的提案，擬通過協議安排將ESR私有化，提案分別涉現金或股份選擇。其中，每股協議安排股份注銷價13元，較上周四收市價11.44元溢價約13.6%。該企申請今日復牌。
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