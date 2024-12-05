Meta拓AI 尋求與核電商合作

人工智能（AI）運算建基於大型數據中心等基礎設施，而這些設施往往要消耗大量能源。作為「美股七雄」之一的科技巨頭、Facebook母公司Meta宣布，為實現AI創新和永續發展目標，目前正在尋求與核電公司合作，期望於2030年代初可在美國新增介乎1至4吉瓦（GW）的核電產能，並且預期會部署多個發電機組。

滿足數據中心發展需求 Meta將向核電開發商徵求建議書，以招募合適的核能開發商。該公司表示，AI技術創新正推動人類發展，過程中會需要採用可靠、清潔和可再生的新能源，相信核能可提供穩定基荷電力，用於滿足公司數據中心的發展需求。與持續投資的太陽能和風能等項目相比，預期核能項目資本密集度更高，開發時間更長，需要遵守更多監管要求，但同時預期營運壽命更長。

事實上，Meta先前一度與核電廠達成協議，但由於在原定核電設施設置地點發現稀有蜜蜂品種，使得開發相關計劃不得不終止。其他科技巨頭如微軟、亞馬遜亦先後與能源公司合作建設新項目，以保障未來AI設施的供電。