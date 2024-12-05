Seven & i撲水抗收購 傳分拆北美便利店等

Seven & i本身專注發展日本、北美等地的便利店業務。

經營日本及北美便利店7-11品牌的Seven & i創始股東伊藤家族，早前傳出打算籌集9萬億日圓資金進行私有化。昨日外媒消息指，為求撲水，計劃甚至不惜將北美便利店及加油站業務分拆上市，極力防止日本便利商店巨頭之位落入外資手中。

事緣同業Circle K母企、加拿大上市的Alimentation Couche-Tard（ACT）不屈不撓對Seven & i提出收購提案，由8月提出的385億美元收購提案，被拒後據報加價至470億美元（相當於7.1萬億日圓）。至今ACT似仍未打消收購念頭，更激起伊藤家族上月找來日本另一大型便利店FamilyMart的母企伊藤忠商事聯手對抗外資。伊藤忠商事看來不但應Seven & i的要求加入私有化計劃，報道指，伊藤忠商事也在尋求說服Seven & i董事會支持私有化。

堅拒與ACT「聯姻」 回說今次Seven & i擬分拆北美便利店及加油站業務上市，並非無迹可尋。在堅拒與ACT「聯姻」提議之際，Seven & i在10月曾宣布重組業務，將非核心業務轉至新成立的控股公司YORK HD旗下，新成立的YORK HD料承接集團持有的31家附屬，或於2026年初完成分拆，屆時集團將有YORK HD股權，同時將尋求新股上市機會。而Seven & i本身則專注發展日本、北美等地的便利店業務。

若分拆上市目標轉向北美便利店等業務，集資規模料超過一萬億日圓，或用作償還日本大型商業銀行三井住友金融集團、三菱日聯金融集團和瑞穗金融集團為私有化計劃所提供的6萬億日圓貸款；Seven & i打算在分拆後仍保留對該業務的股份。