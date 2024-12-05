道指曾漲313點 美服務業PMI遜預期

美國聯儲局主席鮑威爾發表講話前夕，多項關鍵經濟數據出爐。美國11月ISM服務業採購經理指數（PMI）報52.1，低過預期，其中就業分項指數報51.5，處於擴張區間，反映服務業招聘穩健。另外，俗稱「小非農」的10月ADP私人就業職位按月增加14.6萬個，遜預期。

標指屢新高 翌年或欠佳 今年以來美股連創新高之際，有研究卻指出，如果以歷史數據為鑑，明年美股的表現可能會轉差。Ned Davis Research的報告指出，標指今年內創下54次交易日收市新高的紀錄，但這種屢創新高的現象可能是以翌年表現不佳為代價。

報告指出，自1928年以來，在標指創下超過35次歷史收市新高的年份中，該指數隔年的中位數回報率僅為5.8%，低於8%的長期平均水平。更重要的是，在標指至少創下50次歷史新高的年份，隔年的中位數報酬率為負6%。另外，一些其他技術指標也預示明年股市仍存在風險，包括股市上漲的廣度仍然很窄，大部分升幅都集中在相對較少的幾家公司。

根據美國個人投資者協會（AAII）最新的情緒調查，39%的投資者表示他們看淡未來6個月的股市，這是自去年以來最悲觀的調查結果。

美股周三早段靠穩，道指曾升313點，報45,018點；標指升22點，報6,072點；以科技股為主的納指升177點，報19,635點。

減肥藥勝同業 禮來高開 企業消息方面，美國藥廠禮來的「減肥神藥」Zepbound在一項早期研究中，效用超越了其同業諾和諾德研發的Wegovy。在這次參照對比實驗中，使用Zepbound的人在72周內體重平均減輕20%；而Wegovy則僅為14%。這亦意味着，儘管Wegovy面世更早，打入了更多的市場，但Zepbound未來亦可能靠着其效用上的優勢在新市場中擊敗其他競爭對手。禮來股價早段曾升1.65%。

通用汽車（GM）披露，公司重組中國業務的舉動將會帶來最多約56億美元的虧損，包括在華合資業務減值約26億至29億美元；關閉工廠、架構重組等則另外產生27億美元的開支。相關文件指出，大部分的非現金虧損將於第四季入帳。通用汽車股價早段曾跌0.66%。