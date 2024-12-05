基金警告AI過度押注

短期潛力被高估 相關股票添風險 作為近年最熱門的投資主題，人工智能（AI）繼續受到市場追捧，只不過市場的觀點逐漸走向兩極。大型基金公司領航（Vanguard）首席經濟學家Joe Davis警告，投資者似乎過度押注於AI，高估了該技術的短期潛力，亦增加相關股票出現股價調整的風險。然而，從科技企業的業績來看，AI似乎確實為企業帶來了業務的增長，道指藍籌股Salesforce交出強勁季績，股價周三早段曾漲11.24%，高見368.7美元。

Davis並非反對AI投資，他甚至認為AI的潛力有機會像上世紀80年代個人電腦（PC）出現時那樣，大幅提升生產力。他的觀點是，AI最終能夠「比個人電腦更有影響力」的機率約為60至65%，但從目前美國股市對各類AI股的定價來看，市場反映的機率實際上已達到90%，因此他認為市場屬過度樂觀。

他警告︰「從市場估值角度來看，我可以說我們正處於（類似）1997年（的情況）。」他所指的是上一次科技泡沫周期，從90年代中開始全球股市經歷了一輪由互聯網科技引發的泡沫，直到2000年科網股泡沫爆破。AI概念股最終亦會大幅回調，但具體時間難以確定。

一旦AI投資故事無以為繼，甚至可能會衝擊整體市場。凱基投顧董事長朱晏民亦指出，美股在連續兩年AI熱潮推動下，整體估值已不便宜；預計未來板塊輪動主要表現於盈利預期改善，特別是在金融、原物料、工業、醫療領域。

Salesforce上季純利增24% 儘管投資界已開始警惕AI過度炒作的風氣，但最近公布業績的科技公司依然靠着AI實現了不錯的增長。客戶關係管理軟件及雲服務平台Salesforce於截至10月底止一季收入按年增長8.3%至94.44億美元；純利增長24.75%至15.27億美元；經調整純利按年增長12.23%至23.21億美元，對應每股賺2.41美元。

該公司指引本季收入99億至101億美元，相當於按年增長7至9%；經調整每股盈利2.57至2.62美元。更重要的是，包括行政總裁Marc Russell Benioff在內的高層，於業績會議上強調「AI可以改變世界」，並且介紹了此前推出的AI代理服務專員Agentforce。管理層形容，這類AI技術可以將全球生產力及經濟增長帶到全新的層次，不再依賴於擴大人力勞動力，企業亦不再需要在規模和效率之間做出選擇。

Marvell與AWS簽合作協議 另外，半導體公司Marvell股價亦曾升21.4%。亞馬旗下雲服務公司AWS推出新一代Nova模型，適用於文本、圖片和影片生成的同時，跟Marvell簽訂為期5年的合作協議，向其採購多款晶片，包括AI處理器、光學訊號處理器，以及用於網絡傳輸的各類組件等。作為AI熱潮的受惠者，Marvell上季（截至11月2日止一季）收入按年增長19.1%至15.16億美元；經調整純利按年升40.12%至3.73億美元；展望本季收入為18億美元，相當於按年增長26.18%。

正好有傳英特爾有意從公司外部物色適合的人才出任行政總裁（CEO），潛在候選人正正包括現為Marvell CEO的Matt Murphy，以及晶片設計軟件巨頭Cadence的前CEO陳立武。

Salesforce上季業績摘要