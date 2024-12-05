經合調高下年全球經濟預測

總部設於法國巴黎的「發達國家俱樂部」經合組織（OECD）昨日把全球明年經濟增長預測升至3.3%，一大原因是美國的預測由1.6%大幅調高至2.4%，後年仍有2.1%，遠遠跑贏歐元區1.5%，理由是穩健的工資增長使消費維持強勢，並料聯邦基金利率最遲2026年首季降到3.25至3.5厘。

該組織倒是憂慮服務價格高企令整體通脹頑固，減息過快恐火上加油，要是控制不住通脹，只會增加對經濟增長和實際收入的風險。

另外，OECD把歐元區第二大經濟體法國明年經濟增長預測由1.2%劈至0.9%，第一及第三大經濟體德國和意大利的預測亦分別降至0.9%及0.7%。同樣被降預測的還有歐洲大陸依賴的中國，2025年預測降至4.7%，2026年估計放緩至4.4%。

憂法國倒閣 歐元失守1.05 事實上，政局混亂的發達經濟體不僅南韓，法國也「危危乎」，國會對總理巴尼耶的不信任動議表決在即，歐元兌美元昨日再度失守1.05大關，低見1.0482，兌港元低見8.16。法國10年期國債孳息率高見2.93厘，跟同年期的德國國債孳息率之息差繼續於12年高位附近徘徊。

法國11月份服務業採購經理指數（PMI）向上修訂1.2個百分點至46.9，造就綜合PMI上調至45.9，並抵銷意大利綜合PMI跌穿50盛衰分界線、德國綜合PMI遭下調的影響，讓歐元區綜合PMI獲調高至49.5。

不過，上述數據基本上都反映歐洲大陸主要經濟體的信心不振，跟英國上月綜合PMI由49.9向上修訂至50.5、維持擴張水平相反。ING銀行憂慮，一旦內閣被扳倒，對本來就顯著放緩的法國經濟自然是雪上加霜，亦不利當局控制財政赤字。丹麥盛寶銀行2025年驚人預測之一，正是歐元兌英鎊或跌至0.75，即比昨日的即市低逾9%，原因乃英國本土投資旺盛，經濟前景優於歐元區。