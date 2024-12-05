澳洲上季GDP放緩 減息預期升

澳洲第三季經濟增長乏力，期內國內生產總值（GDP）按季升0.3%，增幅低於市場預期的升0.5%，按年升幅也只有0.8%，低過對上一季的升1%，並創撇除疫情之外的30年來最低增速。市場隨即估計澳洲央行將於下周二舉行的議息會議宣布提早減息，澳元兌美元曾觸及0.6408，跌幅達1.15%，兌港元亦相隔4個月再度失守5算，低見4.9883。

澳洲上季經濟之所以現疲態，主因家庭消費支出減少，以及商業投資低迷所致。其中，佔GDP比重一半的家庭消費於上季表現並無增長。此外，由於政府期內實施能源法案、提供電費補貼，相關補貼在GDP計算方法中由家庭支出轉為政府支出，令政府支出按季升幅有1.4%，跑贏家庭消費開支。

澳洲財長查默斯（Jim Chalmers）回應稱，澳洲經濟增長「非常緩慢」是受利率、生活成本壓力和全球不確定性的因素影響，又歸咎經濟增長低於預期是因需求低於預期。

日服務業續擴張 Yen回軟 另邊廂，日本在日圓持續貶值下激活服務業需求。標普及Au Jibun銀行聯合編製的11月服務業採購經理人指數（PMI）顯示，當地服務業PMI終值上修至50.5，高於預期。

調查顯示，由於當地燃料、人力以及物流成本仍處於高位，營運成本大幅上升推動價格上漲自5月以來的最高水平，故日本11月通脹壓力仍在，廠商亦將上升費用轉嫁客戶。與此同時，新業務流入也連續第5個月增加，企業對未來一年的活動信心上升，樂觀情緒達到4個月來的高位。

日圓兌每美元昨先升後回，曾見149.53，之後回落至150.78，折合每百日圓兌港元在5.16至5.2算徘徊。