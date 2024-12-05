美圖趁高沽清加密幣賺6.2億
近期成為加密貨幣「影子股」的美圖公司(01357)昨晚公布，上月已開始出售手上的加密幣，迄今經已沽清，涉及3.1萬枚以太幣和940枚比特幣，分別套現約一億美元及8,000萬美元，一共獲利約7,963萬美元（約6.21億港元），等於去年全年經調整純利的1.55倍。該企擬將獲利淨額約80%派發特別股息，其餘用作一般營運資金，擴展以付費訂閱制為主的影像與設計產品業務。
美銀估油價來年下試65關
南韓加密貨幣昨曾閃崩。南韓最大加密貨幣交易所Upbit資料顯示，戒嚴令宣布後，比特幣價格一度跌至每枚8,826.6萬韓圜，相當於約6.2萬美元。加密貨幣數據及分析機構CryptoQuant指，當地比特幣兌泰達幣（USDT）的價格亦一度跌至71,814美元，較當時全球其他交易所的報價93,600美元低了近兩成。
不過，這樣「折讓交易」的情況未有持續太久，隨着其他地區的投資者湧入撈底，南韓交易所的幣價亦迅速收復失地，目前已基本上回復正常。這種現象源於當初出現突發事件，大量投資者恐慌性拋售手頭的加密貨幣，亦某程度反映當地市場及投資者情緒極不穩定。
其他加密幣亦有類似情況，狗狗幣在南韓加密貨幣交易所的價格曾跌至34美仙，而其他大型交易所的綜合價格約為40美仙。
傳統避險資產黃金價格卻未見異常，現貨金價昨日曾跌0.26%至每安士2,636.76美元。
能源商品方面，紐約期油曾升0.4%，每桶最高見70.22美元。不過，美國銀行（BofA）報告指出，明年油價可能跌至平均每桶65美元，原因在於整體供應過剩，特別是美國、委內瑞拉和伊朗的產能增加，只有石油輸出國組織（OPEC）在維持減產協議。然而，OPEC減產的代價是其市場份額逐漸減少，當意識到這一點後，相信該組織亦有意重新增產。
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