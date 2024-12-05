華財新服務業放慢擴張 官媒照撐

儘管周三由官方開出的人民幣中間價，按日轉升至7.1934兌每美元，釋放維穩匯市的信號，惟中國10年期國債孳息率再刷歷史新低，一度觸及1.969厘；加上11月財新中國服務業採購經理指數（PMI）錄51.5，按月回落0.5個百分點，顯示服務業經營活動擴張速度放緩，隨即引來官媒挺身撐經濟，指今年經濟增長在「5%的左一點或是右一點，都可以接受」。

IMF倡華財策轉支持消費 在今年倒數最後一個月，內地經濟能否提速充滿未知數。國際貨幣基金組織（IMF）駐華首席代表Steven Barnes對內媒表示，近期中國經濟的風險相當均衡，今年可望實現5%左右的經濟增長預期目標。但在他看來，需盡快完成房地產行業調整，這是影響內地消費信心的首要因素，更建議貨幣和財政政策雙管齊下，並重新調整財政政策，從支持投資轉向支持消費，這就不會增加太多赤字，也能為經濟提供更多支持。

官媒在評論文章亦指，內地現時很多積極變化只是初步，經濟回升向好基礎仍不牢固。不過，當前中國經濟更注重實現質的有效提升和量的合理增長，而不是簡單以GDP論英雄。言下之意，外界就解讀為今年經濟增長未達5%也無妨。

人幣反彈 後市仍看淡 事實上，昨日出爐的11月財新中國服務業PMI連續23個月在盛衰分界線之上，仍保持擴張態勢，因製造業景氣度上升的帶動，同月財新中國綜合PMI按月升0.4個百分點至52.3，創7月來新高。服務業企業信心持續改善，受訪企業認為，在經濟環境改善和政策支持下，未來經營活動可望增長，惟也有部分企業對競爭加劇和國際貿易前景感到擔憂。

人民幣近日波動加劇，正反映外貿潛在風險。然而，在中間價領漲下，昨日人民幣在岸價下午4時半收報7.2688兌每美元，按日轉升103點子，結束兩連跌；離岸價亦曾高見7.2751，即每百港元兌93.47元人民幣。

投行野村日前發表報告，預計人民幣離岸價將從明年首季度開始向下，因為屆時美國可能會對中國商品加徵10%的關稅，並且會有進一步加徵關稅的風險。據該行就對2018年情況的分析，如果對中國貨徵收60%的關稅，離岸人民幣明年5月底可能低見7.6算，超出該行預測水平。