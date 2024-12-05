盛寶預言特朗普摧毁美元

明年兌外幣恐貶兩成 加密幣市值料逾78萬億 丹麥投資銀行盛寶（Saxo）按照傳統發表2025年「驚世預測」（Outrageous Predictions），頭炮瞄準即將重返白宮的「狂人」特朗普，指「去全球化」在他首個任期只是熱身，下個任期會成為「主菜」，直言「特朗普2.0」將「摧毁」（Blow Up）美元。如是者，美元兌主要貨幣將貶值兩成、兌黃金更會貶值三成，並使獲得特朗普撐腰的加密貨幣，總市值膨脹兩倍至10萬億美元（約78萬億港元）以上。

要留意的是，特朗普參選時的政綱已列明會「保持美元作為世界儲備貨幣的地位」，日前更揚言金磚國家如試圖破壞美元主導地位將有「100%關稅伺候」。南韓和法國政局不明朗，昨日亦使美元保持強勢，美匯指數高見106.66。

金磚國或改以數碼幣交易 不過，盛寶指，由於特朗普主張向進口商品加徵關稅去填補財政赤字，並且不滿美國做「世界警察」的成本，可謂首位「拆台」全球體系的美國總統，而美國對全球貿易路線的安全保障，正正是1971年與黃金脫鈎後，美元仍為主要貨幣和價值儲存工具的根本原因。

如今特朗普上台在即，除了要大加關稅，徹底改變美國與全球的關係，又讓首富馬斯克主持政府效率部（DOGE），這些都會減少美元在全球的流通，亦即減少讓全球美元體系運作所需的美元，其他經濟體就會爭相尋找替代品，如中國等金磚國家會以黃金支持的數碼貨幣進行交易，而歐洲也會重塑其貿易體系，增加以歐元進行國際貿易，跟黃金掛鈎的穩定幣也會應運而生。

該行每年臨近年尾發布的「驚世預測」一向旨在激發市場思辯，不以準確為目的，但對美國經濟的把脈，也許相對貼近現實。該行預測，由於美國會把製造業產能回流，通脹會持續重新升溫（意指偏高），工資亦追得上商品物價的升勢。

估內地推50萬億財政刺激 對於被特朗普新政府視為頭號大敵的中國，盛寶的「驚世預測」就是未來幾年內推出規模超過50萬億元人民幣的財政刺激，其中大部分是透過數字人民幣向國民派錢，從而讓國民經濟擺脫當前「如同1990年代日本的典型資產負債表衰退」。資產負債表衰退是指政府和私人部門齊齊專心減債，實際上反而會降低經濟活動，經濟難以走出泥沼。

盛寶今期預測報告比較貼近現實的地方在於「中國正試圖透過大型貿易盈餘修復資產負債表，恐激怒其他國家掀起貿易戰」。該行估計，中國會透過派錢，讓資金直接流入實體經濟，而非減債，同時又發表「驚世預測」，以刺激消費的配套政策是鼓勵企業減少工時，提高員工的生活質素，令國民多了時間休憩，可望提高消費，繼而有利成家立室和創業。如是者，中國強勢擺脫通縮會使人民幣轉強，新興市場，尤其中國資產將跑贏全球。

盛寶2025年驚世預測