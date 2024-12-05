凱基睇港股明年返23200

凱基發表2025年環球市場展望，認為恒生指數明年有望重返23,200點，對應預測市盈率為10.5倍。談到內地經濟表現，他們預計明年將受美國關稅政策及中央刺激力度兩項利好利淡因素左右，料明年全年增長要「保5%」困難重重，惟今年整體增速仍有4.8至4.9%，同時人民銀行年底或會再次調低存備金率（降準），且留待明年兩會才宣布推出大規模刺激經濟措施。

凱基投資策略部主管溫傑提及，雖然內地經濟及企業盈利增長前景暫時難以過分樂觀，惟另一方面由於恒指估值吸引，外資機構投資者的持倉仍然處於低配狀態，所以估計大市有機會繼續呈現大型上落市，不妨待投資者信心回復推動資金入市。

人幣2025次季風險高 此外，他形容，現時投資內地「信心比黃金更重要」，因內地居民儲蓄仍在上升，並非無錢，只是沒有用於消費和投資，又估計未來人民幣走勢充斥多項變數，涉及關稅、中美經濟表現等環節，又料人民幣匯價明年第二季相對地高風險。

美國經濟方面，凱基最新認為特朗普上場在即，其4大政策包括減稅、加關稅、限制移民、放鬆金融管制，執行順序不確定，對整體通脹不利。他們預期限制移民與加關稅開始時間會最早，股市上半年主要受政策宣布的影響而增加波動性，而美國經濟風險較高的時期還在下半年發生，政策變化決定第四季經濟能否改善，其建議在宏觀經濟大背景前提下，留意另類資產布局，涵蓋黃金、比特幣以及高評級債券。