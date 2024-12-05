恒指回落 野村嗌減持港資股

港股昨日反覆偏軟，恒生指數收跌3點，連升3日後回吐，南下「北水」出貨，轉淨流走103.59億元，連續14日淨流入斷纜。日資券商野村維持對中資股「中性」評級，惟建議「減持」港資股。

恒指輕微低開24點，跌幅一度擴大至130點，其後回升，最多揚76點，最終收市報19,742點，全日波幅僅207點。國企指數升12點或0.18%，報7,085點；科技指數跌13點或0.31%，報4,404點。成交按日增3.55%至1,312.17億元。

MPF全年回報率望雙位數 野村指出，關稅及貿易緊張局勢，對市場造成壓力，認為在明年3月中國重要會議之前，不會出現短期催化劑。雖然屆時中央可能會宣布更多刺激措施，但投資者不太可能預先行動，加上政策落實情況令人失望，內地經濟仍然存在結構性挑戰，且難以在短期內完全解決，惟市場估值仍偏低，對MSCI中國指數持「中性」看法。

強積金（MPF）方面，積金評級表示，美國的潛在關稅威脅中港市場，11月中港股票基金虧損約4.29%，但由於美股做好，埋單計，上月強積金投資回報微升0.14%，估算全月強積金投資收益約為18億元，人均收益約400元；年初至今投資收益約為1,129億元，人均收益約2.38萬元，回報率約9.7%，估計全年有望實現4年以來，首度錄得雙位數年度正回報。

另一家強積金顧問公司GUM指出，特朗普當選美國總統，政策方向有助推動美股上揚，但A股及港股受潛在貿易戰等因素影響反覆向下，11月香港股票基金及大中華區股票基金收益齊跌逾4%。上月強積金人均賺326元，年初以來賺23,742元。

此外，跨境理財通2.0首批券商昨日開展業務，其中，國泰君安國際已在凌晨接獲首個「北向通」客戶，未來將借助國際化投資優勢，促進內地與港澳金融市場的互聯互通。