金管救高位買樓花業主 准最多借八成

香港樓價跌跌不休，迫使金融管理局昨日再度出手救市，推出單次特別安排，允許銀行向2021至2023年簽訂臨時買賣合約、兼且以建築期付款的自用樓花住宅物業買家，提供最高八成的按揭貸款，以及上調供款與入息比率上限至六成，適用於昨日起申請的按揭貸款，以協助他們完成物業交易，減低因為上會問題而「撻訂」的風險。

須建期付款 紓周轉壓力 金管局稱，此為平衡各方面考慮後的決定。官方住宅樓價過去3年從高位下調超過25%，部分選擇建築期付款的用家，在申請按揭貸款時，或遇到物業估價低於成交價的情況，面臨額外籌措首期的困難。同時，有銀行反映，希望在風險可控的情況下幫助該批有實際困難的用家。

中銀香港個金產品總經理周國昌認為，放寬指定期間以建期付款購入樓花住宅的按揭成數及供款比率，能緩解其申請按揭時，因物業估價低於成交價而所面對的資金周轉壓力；該行會配合當局政策，以滿足市民大眾置業的需求。滙豐發言人稱，該行全力支持相關特別安排，為買家在物業市場轉變下提供更大彈性。

估值減12.5%內毋須補錢 中原按揭董事總經理王美鳳相信，新安排能減少買家首期差額之負擔，避免因手頭資金不足面臨違約風險。她推算，如果期內樓花物業估值跌幅不多於12.5%，提高按揭成數後，可毋須補付差額便完成上會。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明提醒準買家，置業涉及金額龐大，入市前應做好充足準備，以確保交易能順利完成；按揭成數避免「借太盡」，應對未來不確定的風險。他建議首置人士在有限能力下，可先向碼數較細的中小型單位入手，如日後有需要才考慮轉換更大的單位。

金管局強調，之前曾經多次提醒樓花住宅物業準買家，選擇建築期付款計劃時需要留意涉及的「上會」風險；新安排屬單次特殊情況，銀行仍然需要審慎經營物業按揭業務。

當局再次提醒擬選用建築期付款的準買家，若然樓花住宅物業市值較成交價有所下跌，銀行會用按揭貸款申請時的物業估值計算貸款金額，因此最後批出的貸款金額會較買家原本的預期少，買家需要承擔因未能額外籌措首期而帶來的相關風險。在作出置業決定及選擇付款計劃之前，市民必須審慎評估當中的財務風險，量力而為。