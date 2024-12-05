四成人料來年收入漲 千禧世代樂觀

經濟學家對本港消費市道前景審慎，但港人本身的消費信心似乎不錯。本港信貸資料服務機構環聯發表2024年第四季消費者脈搏調查，指52%受訪港消費者對未來12個月的家庭財務狀況感到樂觀，為今年新高，且44%預期來年收入將有所增加，其中「千禧世代」（27至42歲）最為樂觀，比率達51%，按年多11個百分點；預計收入將維持平穩的消費者亦有42%。

調查又顯示，34%受訪者表示家庭收入在過去3個月有所增加，其中「Z世代」（18至26歲）達49%，為各年齡層中最高，「千禧世代」亦有40%，為2023年第四季以來最高。

之所以有過半受訪者對明年的家庭財務前景樂觀，按年上升6個百分點，環聯相信與港股好轉及息口回落等有關。同時，80%消費者預期他們能全數支付目前的帳單和貸款，按年升6個百分點。

33%願提高非必要支出 不過，仍有41%受訪者對大額消費（如電腦、汽車）持審慎態度，預期未來3個月增加相關支出者僅19%，於環聯覆蓋的11個市場當中偏低。儘管如此，隨着節日假期臨近，33%的本港消費者預期未來3個月會增加外出用餐、旅遊和娛樂等非必要支出。