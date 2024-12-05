港樓價下年或中單位數升

富瑞對2025年地產相關股預測

本港在9月和11月初跟隨美國減息，本地最優惠利率（俗稱P息）各減0.25厘，但未來因特朗普的強美元政策，港息能再減多少成疑，直接影響本地樓市。投資銀行富瑞預計，明年本港住宅價格升幅或局限在中單位數，這主要由黃金地段的中小型住宅（或稱大眾市場住宅）單位帶動，當中啟德和新界項目由於供應充足，表現或會落後。

該行指出，今年以來按中原城市領先指數計，樓價累計下跌6%，而租金上升7%，顯然市場對居住需求仍然殷切。未來住宅價格由兩大因素驅動——收入和利率。其中買樓收租的回報率目前經已開始見輕微的正利差狀態，而P息可能會在2025年第一季度回歸到5厘（大銀行目前為5.375厘），這將使按揭利率回調至3.25厘，而大眾市場的租金收益率為3.65厘，即收租回報率將會擴大。假設收入維持不變，按揭利率下降近一厘的話，將提升10%的買樓負擔能力，對樓價帶來部分支持。

不過，該行謂，今年金融和保險業從業員出現逾10年一遇的平均收入停止上升，故當考慮到香港存在收入停滯的風險，明年住宅價格升幅或有中單位數的漲幅。其中住宅單位庫存水平處於高位，達2.2萬伙，還要加上今年第四季度和明年計劃供應的2.6萬伙。可是新增供應主要集中在啟德（約1.1萬伙）和新界（約1.37萬伙），將或抑制這些地區的租金和住宅價格，而黃金地段的大眾市場住宅單位可能會率先復甦。該行又預測明年租金維持目前大約水平。