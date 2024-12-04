輪商精選：看好小米 考慮29049
昨日小米集團(01810)股價早段曾高見29.45元，逼近11月底創下的近3年高位約29.85元水平。小米近期表現相對強勢，雖然業績公布後一度由高位回吐，惟短暫調整又再度回升，如以過去30日表現計，小米累積升幅有近20%，跑贏10大科指成分股同期表現。
部署做淡吼28894
基本因素方面，外媒預測隨着新能源車交付量持續增加，料小米第四季收入或較去年同期升逾三成；物聯網收入增長有望進一步提升，主要受家電市佔率擴大及內地家電舊換新補貼帶動；核心手機業務利潤空間則有望受惠於產品組合改善，惟整體銷售收入增速有可能受高基數影響而回落至高單位數水平。
輪證資金流方面，好倉截至周二連續4日錄流出，或顯示投資者趁小米逼近30元關口先行獲利離場。如投資者看好短線有望進一步突破，追入可參考小米認購證29049，行使價37.04元，實際槓桿6.2倍，明年5月6日到期。如認為升勢已近尾聲，看淡可留意小米認沽證28894，行使價23.33元，實際槓桿5.4倍，明年5月13日到期。
本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部分或所有投資。可贖回牛熊證備有強制贖回機制而可能被提早終止，屆時（i）N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；（ii）R類牛熊證之剩餘價格可能為零。J.P.Morgan Broking（Hong Kong）Limited為認股權證、牛熊證及/或交易期權的莊家及流通量提供者亦可能為上述結構性產品的唯一流通量提供者。本資料所載的資訊及數據乃取自相信為可靠的來源而真誠地編製。摩根大通概不保證有關資訊、數據或分析的準確性、合理程度或完整性。任何資訊服務提供者或第三方概不保證數據的計算結果，而有關計算結果可能並不完整。如有錯誤以致有任何虧損或損失，摩根大通概不承擔任何責任。任何人士均不得以此等資料作為向摩根大通提出任何申索或訴訟之根據。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：