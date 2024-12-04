股市估市：政策憧憬對港股刺激恐有限
外媒引述消息人士指，內地政府領導層計劃於下周三閉門召開年度中央經濟工作會議，為期兩天，規劃明年經濟發展目標及刺激計劃。會議前相關政策主題有望為市況帶來支持，港股通南向資金周一錄得197億元大額淨流入，或反映資金提前部署，昨日「中特估」板塊及中資金融股做好。不過，中美角力潛在升級，亦牽制人民幣反彈力度，恒生指數料於19,000點有支持。
個股方面，可留意聯想集團(00992)。集團中期收入按年升22%至約333億美元，3項主要業務收入均錄得雙位數增長，純利按年增長41%至6.02億美元，勝預期。
聯想上望11元阻力
聯想的個人電腦（PC）業務受到行業回暖及自身人工智能電腦（AI PC）新品推出所帶動，實現量價齊升。第三季度聯想全球出貨量達1,650萬部，按年增長3%，位居榜首，聯想市佔率約為24%，按年增長約0.7個百分點。
估值上，聯想現價對應2025財年預測市盈率12倍，略高於過去5年平均水平。隨着全球消費電子市場復甦，AI PC滲透率上升，有利估值擴張，股價向上阻力位11元。
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