股市估市：政策憧憬對港股刺激恐有限

外媒引述消息人士指，內地政府領導層計劃於下周三閉門召開年度中央經濟工作會議，為期兩天，規劃明年經濟發展目標及刺激計劃。會議前相關政策主題有望為市況帶來支持，港股通南向資金周一錄得197億元大額淨流入，或反映資金提前部署，昨日「中特估」板塊及中資金融股做好。不過，中美角力潛在升級，亦牽制人民幣反彈力度，恒生指數料於19,000點有支持。

聯想上望11元阻力 聯想的個人電腦（PC）業務受到行業回暖及自身人工智能電腦（AI PC）新品推出所帶動，實現量價齊升。第三季度聯想全球出貨量達1,650萬部，按年增長3%，位居榜首，聯想市佔率約為24%，按年增長約0.7個百分點。

估值上，聯想現價對應2025財年預測市盈率12倍，略高於過去5年平均水平。隨着全球消費電子市場復甦，AI PC滲透率上升，有利估值擴張，股價向上阻力位11元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）