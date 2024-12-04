券商睇市：標指升勢集中科企添波動

年初至今，標普500指數（不含股息）累積升近27%，升勢亮麗。若從股市的基本面出發，現時標指股票的市盈率約為27倍，是30年平均的1.5個標準差以上，風險溢價仍然偏低，標指處於偏貴的水平。另外，現時指數前10大公司佔比接近35%，而且有近30%投資於科技行業，集中風險不低。科技行業對於海外盈利佔比較高的行業，預期在候任總統特朗普「美國優先」的政策大方向之下相對不利。

AI應用尚未轉化收入 標指成分股是採用市值加權方式，換言之，公司市值愈大，在指數中佔比愈高。近年美國巨企領漲，股價升幅和市值一同上升，巨企主宰指數的走勢。人工智能（AI）發展的龍頭企業如微軟、亞馬遜及Meta等，在AI資本支出持續上升，公司管理層看好AI前景。

不過，收入增速仍未能追上支出的升幅，AI現時的應用仍未能轉化成收入，是此類公司的股價偏向高位震盪的主要原因。然而，美國巨企在全球有其獨特性，以定期定額方式入市較理想，在整體組合中也需控制整體佔比。

市值加權的傳統指數以外，投資者也可考慮「等權重指數」。等權重標指持有的股票和傳統一樣，但顧名思義，就是每一隻股票的佔比都是一樣，因此實際持股比例上，巨企較少而中大型股較多。現時，等權重指數市盈率約20倍，貼近30年平均19.3倍，估值較合理。行業佔比以工業（16%）及金融（15%）較多，而科技行業只有13.7%，10大股票的佔比只有約3%，年初至今升18%。

等權重ETF助平衡風險 傳統上，財政赤字擴大有利工業股，工業股中的資本財（Capital Goods）常有大選蜜月期，因預期選後會大興建設，金融類股有望受惠放鬆金融監管，相對上等權重指數持有潛在受惠的行業預期較多。

過去等權重指數並未引起太大關注，原因是兩者現時的估值及表現的差距並不常見。預期明年等權重指數有望「追落後」跑贏傳統指數，有興趣的投資者可留意相關的交易所買賣基金（ETF）。

凱基亞洲投資策略部