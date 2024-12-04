七成亞太投資者擬攻房地產

高力發布《全球投資者展望報告2025》，商業物業市場經歷過去兩年的交投淡靜後，現已走過轉捩點，投資者重拾信心，對市況持樂觀看法，當中的亞太區調查發現，有約69%亞太區受訪者有意於未來5年，將逾30%的全球管理資產總值配置到房地產。

其中的《亞太區報告：全球投資者展望2025》顯示，繼長期通脹令不少投資者持觀望態度後，本地投資者因應多個市場的低息環境整裝待發。該調查發現，有約68%的受訪者預計地區經濟增長會帶來正面影響，同時，有約67%的受訪人士計劃於明年在亞太區進行投資，工業物業和寫字樓繼續是亞太區投資者於明年的首選投資項目。另外，有近90%的受訪者料其符合環境、社會及管治（ESG）的寫字樓物業將在未來3年實現若干價值溢價。

高力香港資本市場及投資服務主管翟聰預計，明年上半年，機構和房地產基金將發掘本港和內地等獲利豐厚的市場，尋找價值驅動的投資機會。

貝沙灣電單車位10萬拍出 另一方面，昨日錄多個車位以拍賣售出。其中，港島南貝沙灣第一層雙號電單車位，以9萬元推拍，以10萬元賣出，為該項目兩年以來同類最平。西半山豐樂閣雙號私家車位以135萬元沽，較約6年前買入價低約20萬元；大圍文禮閣低層地下雙號銀主車位賣157.5萬元。