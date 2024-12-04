未補價成交：德田邨三房速售260萬

未補價第二市場仍有置業需求，藍田公屋德田邨三房單位於放盤當日，即獲公屋用家以260萬元火速承接，呎價約4,779元。

富榮花園每呎賣$10574 世紀21聯誠謝寶昭指出，上述單位為德田邨德樂樓低層7室，實用面積約544方呎，內籠企理，叫價約270萬元，即日減價約10萬元沽出。單位售出後該項目已沒有同類型放盤，原業主於2013年以約189萬元購入，現帳面獲利約71萬元。

市區居屋不乏成交，世紀21家天下黎振傑表示，旺角富榮花園9座低層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，減價約34萬元，以626萬元未補價易手，呎價約10,574元。

美柏苑低層338萬易手 新界新居屋有可觀利潤，萬方地產葉搏麟稱，大圍美柏苑低層2室兩房戶，兩個月減價約47萬元，以約338萬元第二市場價售出，呎價約9,111元。單位2017年一手價約225萬元，至今升值約113萬元，升幅超過50%。

世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑J座一個頂層套三房單位，減價30萬元，以590萬元未補價售出，呎價約9,077元。