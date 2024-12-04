新盤概況：天璽‧天四房賣7344萬

新地代理總經理胡致遠稱，項目第3座（Peak Tower）已錄得50宗招標成交，平均每伙成交金額均逾5,200萬元。資料顯示，全盤由10月初開售以來累售約884伙，總成交金額逾108億元。同系的沙田瓏珀山，以1,608.53萬元沽出King Tower 2的9樓D室，為實用面積990方呎三房戶，呎價約16,248元。