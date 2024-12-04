新盤概況：天璽‧天四房賣7344萬
一手市場缺乏全新焦點盤，不過個別發展商旗下項目仍續錄成交。新鴻基地產(00016)旗下住宅項目昨單日錄得至少8宗成交，銷售量市佔率約五成。當中，啟德天璽‧天第1期再錄大額承接。
新地副董事總經理雷霆指，最新招標售出第3座（Peak Tower）38樓B室，實用面積1,985方呎，屬四房雙套間隔，成交價7,344萬元，呎價約36,997元。
新地代理總經理胡致遠稱，項目第3座（Peak Tower）已錄得50宗招標成交，平均每伙成交金額均逾5,200萬元。資料顯示，全盤由10月初開售以來累售約884伙，總成交金額逾108億元。同系的沙田瓏珀山，以1,608.53萬元沽出King Tower 2的9樓D室，為實用面積990方呎三房戶，呎價約16,248元。
同時，天水圍Wetland Seasons Bay第3期連沽3伙，總成交金額逾2,094萬元，包括6A座8樓C6室三房戶，實用面積502方呎，以730.82萬元沽，呎價約14,558元，買家另享多項現金回贈。
天瀧夥5大代理推新優惠
發展商透過各類優惠增加樓盤吸引力。恒基地產(00012)牽頭的啟德天瀧，最新公布聯同5大代理行推出全新置業優惠。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，該盤自10月19日起以現樓形式推售後，累沽45伙，套現約17.7億元。
是次與中原地產、美聯物業、利嘉閣地產、香港置業及世紀21聯合推出優惠。由即日起12月31日，經指定5間代理行購入項目一手單位各首4名買家，可獲贈價值約2.5萬元旅遊禮券，名額共20個，總值約50萬元。
啟德海灣三房呎價$20746
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