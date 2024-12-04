二手上車盤沽壓增

ONE NEW YORK銀主盤一口價拍出，呎價約1.25萬元，跌返近9年前水平。

ONE NEW YORK銀主盤貶兩成 青怡輸157萬 整體樓市信心下沉，過往最受追捧的上車盤有沽壓，銀主及業主都以低價或蝕讓價出貨。長沙灣ONE NEW YORK銀主單位，拍賣場上僅以開價585萬元售出，逾6年帳面貶值約19.9%。青衣青怡花園一個兩房業主盤，減價後以408萬元沽，單位約4年間，帳面跌價157萬元。

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，上述ONE NEW YORK高層C室單位，實用面積約468方呎，兩房改一房設計，開價585萬元推出拍賣，以一口價賣出，呎價約12,500元。資料顯示，單位於2018年初以730萬元購入，帳面跌價145萬元，大型銀行對上址網上估價達668萬元，成交價低約12.4%，是次呎價跌返項目近9年前水平。

青衣上車指標青怡花園都錄損手成交。利嘉閣彭錦添稱，屋苑7座低層F室，實用面積約343方呎，10月時放盤叫價433萬元，約兩個月累減25萬元成交，呎價約11,895元。原業主於2020年購入，於2021年曾作內部轉讓，帳面貶值約27.8%。

YOHO Town兩房虧損23% 元朗及屯門等細價屋苑集中地區，本月頻錄「蟹貨」成交。中原王勤學指，元朗YOHO Town第9座高層D室兩房戶，叫價548萬元，上車客議價後斥535萬元承接，呎價約12,678元，原業主持貨約6年帳蝕165萬元，單位貶值約23.6%。

祥益袁思賢表示，屯門時代廣場A座低層1室，實用面積約409方呎，減價後獲外區客以413萬元購入自住，呎價約10,098元，物業約5年樓價帳面蒸發107萬元。市場消息透露，同區兆康NOVO LAND第1A期Elverum的1座低層H室，市傳以300萬元轉手，逾兩年帳面跌價約11.6%。

此外，港島住宅都以低價谷成交。中原姚啟聰稱，銅鑼灣樂聲大廈A座特色單位，實用面積約390方呎，屬兩房間隔，連約180方呎平台，內地客以420萬元購入自用，低市價約10%，成交呎價約10,769元。

太古城賣830萬低估價14% 該行趙鴻運指，鰂魚涌太古城單日連錄約兩宗成交，包括順安閣中層A室三房戶，與事故單位同層，叫價約900萬元，終以830萬元售出，低估價約14%，呎價約11,807元，原業主持貨約11年，帳面仍蝕48萬元。

上車盤低價及蝕讓成交