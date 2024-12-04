簡訊一覽
●雅居樂集團(03383)今年11月房地產項目預售金額合計12億元（人民幣‧下同），按年跌46.18%；首11個月累計預售金額合計147.5億元，按年跌64.81%。
●恒投證券(01476)於11月28日獲Glowing Lane Limited在場內增持670萬股，每股均價2.04元，持股量由11.96%增至13.45%。
●海通證券(06837)於11月28日獲New China Life Insurance於場內增持400萬股，每股均價6.7677元，持股量由4.9%增至5.02%。
●紫金礦業(02899)於11月28日獲新加坡政府投資公司（GIC）於場內減持94.8萬股，每股均價14.895元，持股量由7.01%降至6.99%。
●華虹半導體(01347)公布，股東鑫芯香港於今年9月30日至12月2日減持公司H股1,772.6萬股，權益變動不觸及要約收購，不會導致控股股東及實際控制人發生變化。鑫芯香港的持股由約9.33%降至約8.29%。
●債券通公司擬於明年1月1日起下調服務費率，降費幅度達到60%，為債券通運行7年來債券通公司服務費最大降幅，也是公司第4次降費。
●洛圖科技發布《中國智能平板零售市場月度追蹤》報告顯示，第三季中國消費級智能平板市場的出貨量為713.1萬部，按年增長3.5%；而智能平板線上市場銷量首5名分別為蘋果公司（Apple Inc.）、華為、小米集團(01810)、榮耀和科大訊飛。
●香港初創企業KPay Group昨宣布，成功完成首輪機構融資，籌得創紀錄的5,500萬美元（約4.29億港元），成為今年全球支付領域最大一筆A輪融資。此項融資由Apis Growth Markets Fund III及Apis Global Growth Fund III領投。
●印尼投資部長昨預計，將在一周內從美國蘋果公司（Apple Inc.）獲得10億美元的投資承諾。
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