簡訊一覽

●債券通公司擬於明年1月1日起下調服務費率，降費幅度達到60%，為債券通運行7年來債券通公司服務費最大降幅，也是公司第4次降費。

●香港初創企業KPay Group昨宣布，成功完成首輪機構融資，籌得創紀錄的5,500萬美元（約4.29億港元），成為今年全球支付領域最大一筆A輪融資。此項融資由Apis Growth Markets Fund III及Apis Global Growth Fund III領投。

●印尼投資部長昨預計，將在一周內從美國蘋果公司（Apple Inc.）獲得10億美元的投資承諾。