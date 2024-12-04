德股首破兩萬關 歐央行本月勢減息

德國股市的主要指標DAX指數昨日首度突破20,000點大關，高見20,038點。目前市場預期，本月歐洲央行減息的機會仍大。

歐央行管委兼希臘央行行長斯托納拉斯表示，歐央行將在本月繼續減息。該央行管委兼芬蘭央行行長雷恩則稱，基於最新數據及新的宏觀經濟預測確認目前通脹及經濟增長展望，有理由繼續在本月減息；歐央行管委兼拉脫維亞央行行長Martins Kazaks則向媒體表示，下周央行會議可能討論減息，但在討論大於正常的減息幅度時，應小心進行。

法財赤惹憂 英樓價年升3.7% 此外，近期歐洲市場惹人關注的事件，乃法國如何解決政治困局，且短期內如何削減赤字。法國股市自總統馬克龍6月宣布提前大選以來，已經累計下跌約10%，今年以來跌約4%，跑輸區內的德國及英國股市；法國和德國10年期國債孳息率差距，上星期已擴大至2012年歐元區主權債務危機以來最高水平。

英國方面，當地按揭貸款機構Nationwide數據顯示，11月英國樓價按年升3.7%，錄得2022年11月以來最大升幅，按月升1.2%，並料英國樓市未來將持續走強。

其他數據方面，土耳其11月按年通脹率為47.09%，低於之前的48.58%；預測值為46.6%。另瑞士同月按年通脹率為0.7%，高於之前的0.6%；預測值為0.8%。