澳洲經常帳赤字按季收窄 仍遜預期

澳洲統計局公布，經季調後，第三季經常帳赤字按季收窄至141.49億澳元，但遜市場預期的108億澳元，並連續6季錄經常帳赤字；前值赤字由107億澳元大幅向下修訂至163.51億澳元。

另澳洲上季商品及服務貿易帳順差收窄至32.5億澳元，前值為65.19億澳元。上季澳洲淨初級收入赤字由前值228.24億澳元，收窄至173.17億澳元；資本及金融帳盈餘由前值174.26億澳元，擴至200.84億澳元。

該局國際統計主管Tom Lay稱，貿易帳順差降至2018年6月以來最低，反映貿易條件持續下滑。淨初級收入赤字收窄至2021年第三季以來最少，反映澳洲企業向海外投資者支付股息減少。

新西蘭淨出口跌4.8% 鄰國新西蘭統計局公布，今年第三季貨物出口按季下降1.8%，進口增長3%，這意味第三季淨出口按季下降4.8%，市場關注該國的經濟衰退風險正在上升。

觀相關數據，儘管乳製品及林業出貨量增加，但肉類及羊毛的出貨量下降。不過，值得留意，這些數據僅包括貨物出口，不包括旅遊業等服務業出口的數據，而旅遊業是該國最大的出口收入來源之一。

計及商品及服務出口，上季該國錄222億紐元，按年升2.9%；商品及服務進口持平於291億紐元；進出口總貨值513億紐元，按年升1.3%。經季調後，第三季商品貿易條件指數（TOT）按季升2.4%，高於市場預期的升1.3%。

新西蘭央行上周重申，預計第三季經濟將小幅收縮，將使新西蘭在不到兩年時間內第二次陷入衰退。由於疲弱經濟抑制通脹，當地央行一直大舉減息，同時在上周暗示，預計將在明年2月的下一次議息會議中連續第三次減息0.5厘。

澳元兌美元昨日曾報0.6489，兌港元報5.0509；紐元兌每美元曾報0.5889，兌港元報4.5846。