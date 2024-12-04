Stellantis合資企獲美借588億建電池廠

美國能源部周初稱，擬向Stellantis和三星SDI的一家合資企業提供高達75.4億美元（約588億港元）的貸款以幫助在印第安納州建造兩座電動車鋰離子電池工廠，相關細節仍需最終確定，其中包括StarPlus Energy合資企業的68.5億美元本金和6.88億美元資本利息。

據報該合資企業將在印第安納州科科莫為Stellantis電動車生產電池，工廠滿載時將生產約67吉瓦時（GWh）的電池，足以每年供應約67萬輛汽車。

提及在美上市的全球第四大車廠Stellantis，其行政總裁（CEO）唐唯實（Carlos Tavares）傳因在削減開支上與董事會理念出現分歧，已於周日提早請辭，消息指該企考慮擢升內部人士擔任CEO，潛在人選包括北美業務主管Antonio Filosa、採購主管Maxime Picat，但目前對聘請人選持開放態度，此前會成立臨時執委會並由John ELKANN擔任主席。

同於美國上市的通用汽車（GM）表示，擬將密歇根州蘭辛一家電池工廠的一部分出售予合作夥伴LG Energy Solution。是次出售將為通用汽車帶來約10億美元的收入，亦再次證明美國電動車的普及速度慢於預期，料交易將於明年初完成。同時，通用汽車宣布與LG Energy建立新的合作夥伴關係，開發棱柱形電動車電池。

埃克森考慮出售星加油站 此外，美國上市油企─埃克森美孚據報考慮出售其在新加坡的加油站業務，或涉資約10億美元（約78億港元）。埃克森美孚在新加坡透過「Esso」品牌，營運逾50個加油站，這是該集團重整東南亞業務計劃的一部分，之前傳其有計劃出售馬來西亞油氣業務予國營的Petronas。