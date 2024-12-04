美經濟有望軟着陸

摩根資管薦金融消費股 股債配置六四比 隨着2024年即將結束，各大資管公司亦先後發布明年的展望。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，美國正朝着經濟「軟着陸」的方向邁進，加上環球通脹回落，寬鬆的貨幣政策及穩健的整體經濟環境會繼續利好風險資產。他繼續建議股票與債券「六四比例」的配置，並且預期無論持有股票還是債券，表現都會優於只揸現金收息。

在美國股票當中，許氏較看好周期性股票，比如金融、消費、工業等板塊，原因是當經濟周期延續時，這些股票可望受惠。他又直言︰「其實我們也看好科技股，只不過目前估值偏貴。」雖然近日美國中小型股開始發力，追蹤中小型股的羅素2000指數最近兩個月回報跑贏大市，但出於宏觀政策風險考慮，他仍對此類股份看法較審慎，因為大型企業的業務組成較為多元，可以對沖部分風險。

押注短債 料美來年減息一厘 貨幣政策走勢方面，他認為聯儲局今個月有減息0.25厘的空間，而隨着明年特朗普政府上台，他認為聯儲局如何看待新一屆政府政策的影響相當關鍵；暫時預計明年全年當局將再減息一厘。

同時，他個人認為通脹反彈的風險大於衰退，又指美國巨額債務問題在中長期可能會構成風險，因此長債價格波動會較高，建議出於風險考慮而押注短債。

本周有多位聯儲局官員出席公開場合發言，最受關注的自然是主席鮑威爾於香港時間周四凌晨的講話。在此之前，聯儲局理事沃勒率先表態，稱暫時支持今個月再度減息，但又「戴頭盔」指如果通脹放緩速度不似預期，會同意維持利率不變。今年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，對12月是否減息持開放態度，提及周五將公布的11月就業數據很關鍵。

道指低開 美銀估標指見6666 紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯表示，隨着通脹壓力持續降溫，預料聯儲局可能在一段時間內進一步減息，但強調政策路徑取決於數據，又形容前景仍然高度不確定。他預計，未來數月失業率將會介乎4至4.25%，故就業市場不太可能成為物價上行壓力的來源。

美股周二早段個別發展，道指曾跌124點，報44,657點；標指跌2點，報6,044點；納指升22點，報19,426點。展望後市，美國銀行（BofA）給予明年底標指的預測目標為6,666點，並預測2025年美國經濟增長約為2.4%。

與市場上的普遍觀點一樣，美銀看好對經濟敏感度較高的板塊，包括金融、非必需消費、房地產等，同時建議尋找個股的投資機會而不要盲目押注指數。

整體而言，大市的升勢亦可能從俗稱「美股七雄」的7大科技股，進一步擴大至其他標指成分股。

美國經濟增長仍然穩健