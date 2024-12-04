金管推智安存防騙 冀明年底前全面實施

香港金融管理局宣布，諮詢銀行業界後，決定推出「智安存（Money Safe）」服務，客戶可自行決定將指定存款加入「智安存」，日後動用該筆金額時需額外認證，以加強對存戶的保障，預期明年首季有部分銀行率先試行，最遲於明年底前全面落實措施。

覆蓋支票儲蓄定存戶口 參考目前被騙個案，金管局副總裁阮國恒相信，若有市民被騙徒說服進行轉帳，能有多一個機會「停一停、諗一諗」，從而減低騙徒從受害人帳戶即時轉走資金的風險。

市民可按自身需要決定是否使用「智安存」，以及調整受保護的存款額；如需要取消使用「智安存」，或降低受保金額，則要親身前往銀行分行處理，銀行需要在3個工作天內執行指示，並通知客戶。

「智安存」覆蓋範圍包括支票、儲蓄及定期存款戶口，亦包含港元和外幣資金；啟用後相關指定金額將不能經任何渠道及以任何方式轉出（例如提款、轉帳、自動轉帳、常行指示、信用卡及貸款還款，以及銀行費用等）；客戶可親自前往銀行分行進行提款。

阮國恒認為，以現時欺詐及騙案的情況而言，由分行職員進行有關核實程序能最有效地協助客戶發現可疑情況；如客戶無法到分行取消「智安存」，銀行須採取例如視像通訊進行額外核實程序，以確保客戶受到保障。他提醒使用「智安存」市民，需要維持充足的資金以應付日常及其他突發需要。

可疑帳號警示擴至櫃員機 與此同時，金管局亦要求銀行向客戶提供「預設不開通網上銀行平台」的選項，使騙徒難以操縱客戶或盜取客戶銀行資料，開設網上銀行平台服務，有助阻止騙案。另「可疑帳號警示」機制將於本月8日起擴展至自動櫃員機交易，22間參與銀行將會逐步實施相關警示機制。