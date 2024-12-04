華潤隆地傳斥逾20億購房協5商場

內地樓市交投開始回升，部分具財政實力的內房企業亦開始留意在香港執平貨的機會。市場消息指，國企華潤集團旗下華潤隆地以逾20億元，向香港房屋協會購買位於長沙灣、土瓜灣的5個屋苑商場項目，樓面合共約11.8萬方呎。

事實上，華潤隆地今年積極入市，在1月以3.1億元向專業投資者收購葵芳匯4層巨舖，7月以約5.4億元購入將軍澳藍塘傲零售基座連公共停車場，若上述消息屬實，估計前後3項投資總涉額超過30億元。

越地19億奪廣州住宅地 房協沒有公布買家身份，但指於上月與買方簽訂了買賣協議，將包括長沙灣「大四喜」喜漾、喜薈、喜盈、喜韻及土瓜灣欣榮花園的商場連同租約出售，這些商場原是房協非核心投資物業的一部分，早已計劃出售。

另再有內地地方政府放寬樓市措施，這次輪到貴陽。該市住房公積金管理中心自今年12月起至明年底，實施5項住房公積金新措施，包括支持購房首付款代際互助及提高最高貸款額度等。部分省市樓市活動回升，二線城市如武漢，上月新建商品房網簽成交量16,767套，連續兩個月成交量突破一萬套，按月增長53.6%，再次刷新今年新房成交紀錄；首11個月累售78,949套。