星展增聘銀行家服務俄富豪

近年積極拓展高端財富客戶的新加坡星展銀行，據報近月僱用了兩名員工，使其在新加坡能講俄語的私人銀行家的數目增加到至少9名，星展並強調相關業務不會違反監管及制裁措施。

消息指，星展近期聘請的兩名俄語銀行家，其中一名曾在瑞信工作，於9月加入星展；另一名是於6月加入，曾於瑞聯銀行工作。

星展自2022年底從瑞信招聘3名銀行家，從瑞士寶盛聘請一名銀行家後，該團隊曾在新加坡和莫斯科處理俄羅斯資產，其中來自瑞信的銀行家為星展帶來超過10億美元的管理資產，使該行成為俄羅斯富豪在亞洲首選的財富管理機構。

強調不違反監管及制裁 星展回應報道指，歡迎任何喜歡星展產品和服務配套的客戶，但強調不會違反監管及制裁措施，包括制裁篩選或洗錢監控；又指沒有專門為俄羅斯客戶提供服務的團隊，也沒有專門針對俄羅斯客戶。

據報俄羅斯財富資產於星展銀行為私人和零售銀行客戶管理的2,980億美元中，只佔很小部分，但近年增長速度很快。俄羅斯客戶獲得星展銀行私人銀行服務的最低要求為2,000萬美元，大約是其他私人銀行客戶通常在新加坡銀行保留的資產的5倍。星展為俄羅斯客戶提供全方位的服務，包括信用卡、保險和投資產品，但之前必須先由新加坡委員會進行風險評估，以確保他們不受制裁及具可驗證的財富來源。

新加坡金融管理局發言人表示，金融監管機構會定期就各種問題與金融機構進行接觸，新加坡所有銀行都必須進行嚴格檢查並遵守其與俄羅斯有關的金融措施。

昨日亞洲股市向好，其中新加坡海峽時報指數曾升穿3,800點關，創17年新高，收報3,786點，升0.93%；而星展集團股價曾見43.73新加坡元的歷史新高，收報43.51坡元，升2.26%。