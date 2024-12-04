美AI晶片輸華限令升級

140家中企列黑名單 半導體股逆市挫 距離美國總統拜登離任不足兩個月時間，華府一如預期再將晶片限制措施「加辣」，向中國晶片公司祭出第3輪出口限制，涉及將140間中國晶片相關企業列入實體清單，本月31日生效。中國互聯網協會昨日隨即發聲明反駁，指美國晶片「不再安全、不再可靠」，呼籲企業審慎選擇採購美國晶片，並尋求擴大與其他國家和地區晶片企業的合作。

台韓星馬製造商受規範 今次遭制裁的內地企業，逾100間是晶片設備製造商，包括北方華創、拓荊科技和深圳新凱來等，另與華為合作的晶片商昇維旭、芯恩（青島）及鵬新旭等企業同樣被列入黑名單。

在新禁令下，美國、台灣與南韓在內的晶片供應商將限制向中國出口高頻寬記憶體（HBM）晶片，以及限制出口24種半導體生產設備和3種軟件工具，同時新加坡和馬來西亞的晶片設備製造商也受新限制規範，但日本及荷蘭業界仍可享有一定程度豁免。

美國商務部長雷蒙多表示，此舉目的在於防止「中國推進國內半導體生產體系，因相關產品會用於支持其軍事現代化進程」。中國外交部回應稱，一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用出口管制的措施，對中國進行惡意封鎖和打壓，強調會採取堅決措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。

同時，多間內地半導體企業均先後回應美國禁令，強調其供應鏈大部分自主可控。其中，在深圳上市的北方華創稱，公司近年主要圍繞供應鏈可控布局發展，內地、海外市場收入佔比是9比1，預計受影響較細。在上海掛牌的拓荊科技亦稱，由於公司銷售區域以內地為主，關鍵零部件和材料亦有多個供貨源，並有一定備貨，所以保障供應鏈穩定。

荷蘭光刻機生產商ASML回應指，正評估新措施影響，但長遠而言不預期華府的新措施對集團業務構成重大負面打擊。

明年華資本開支或削30% 投行富瑞最新發表報告，推算由於今次有7家與華為有關的晶圓廠列入實體清單，而國際半導體產業協會（SEMI）數據顯示，這7間晶圓廠明年的資本開支預計為200億美元，故料這些公司明年的資本開支會削半至100億美元，這反映整個中國半導體行業的資本開支或按年跌30%至450億美元，但同一時間美資晶片廠亦會先了解可觀的中國訂單，之後才作部署。

另邊廂，已經遭美國制裁打壓6年的內地科技巨頭華為，據報其新一代處理器「麒麟9020」正式面世，而且旗下新型手機「Mate 70 Pro/Pro+/RS」都採用相關處理器，效能至少提升了20%。可見中國科企正全力加速推進「中國芯」發展。在預期特朗普明年初上任美國總統後，兩國博弈將會再度升級，中國晶片業不可能再心存僥倖，得積極在新技術上取得突破，才有望徹底打破美國的圍堵。

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