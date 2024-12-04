滙豐估內地今年經濟升4.9% 望再減息降準

滙豐環球私人銀行發表明年首季經濟展望，預期今年內地經濟按年增長4.9%，明年則放緩至4.5%。該行及財富管理北亞首席投資總監何偉華估計，當局將進推出更多刺激經濟政策，包括可能進一步的減息降準，提振消費，以應對明年環球市場不明朗因素所帶來的經濟下行風險。

關注內房地方債問題 他預期，中國人民銀行由現時至明年，有空間降準一個百分點；7天期逆回購利率或會下調0.3個百分點。他指，相對於刺激規模，市場更為關注政策具體落實情況，尤其是內地房地產及地方政府債務問題能否解決；雖然中央已推出措施協助地方政府置換隱性債務，但市場仍關注未來會否有更多新債務出現、地方政府如何改善收支狀況，以至中央向大型國有銀行注資的後續工作等。

睇恒指明年底衝23420 雖然市場充斥不確定因素，但預期的刺激政策，加上估值偏低，以及股東回報政策支持，該行對內地和香港股市的看法為中性，料恒生指數明年底會上試23,420點；又指市場仍在觀望當局新措施對經濟及企業盈利的影響，估計未來仍有較大波動。

另外，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲預期，主要央行將在未來一年進一步減息，料美國聯儲局的減息周期將會持續，在今年12月至明年6月接下來的5次政策會議上，每次減息四分之一厘；到明年6月，聯邦基金利率的目標區間將降到3.25厘至3.5厘。

該行預計，環球股票的回報表現將會優於債券，而債券表現將優於現金；多個增長引擎支持全球經濟表現，將為市場增添動力和投資機遇。由於印度和東盟國家增長強勁，加上中國不斷加大政策刺激措施力度，2025年亞洲（除日本以外）經濟增長將保持在4.4%，遠高於全球平均增長率2.6%。

范認為，儘管美國新政府的政策調整將為全球貿易和當地財稅政策帶來不明朗因素，但減稅和放鬆監管將對美國資產有利，支持偏高比重配置美國股市和環球股票，以及看好美元的觀點。