中國併購交易額恐10載最奀

近年併購交易活動放緩，瑞銀投資銀行亞太地區併購部聯席主管盧穗誠表示，今年以來，中國完成併購交易總額約2,970億美元，按年下跌10%，全年埋單將跌15%至約3,250億美元，為至少近10年新低。不過，隨着息口下調、地緣政治局勢明朗化、股市表現好轉等，帶動併購市場氣氛，預期明年併購交易量將增長15%。

瑞銀料難見海外大單 受惠減息周期，加上中資企業向外走，中國併購市場於2015年曾創下8,970億美元的高位，即使之後4年的交易額按年減少，但年均仍達6,772億元。他坦言，雖然現已進入減息周期，但融資成本仍然偏高，加上各地政府及監管留意併購交易，暫時未見到中國企業有大型海外併購交易需求，相信要3至4年後才會重現，短期內難回到以往高峰，並以中小型項目主導，但強調併購市場將健康增長。

預期私有化交易趨增 併購目標市場及項目方面，他指出，受到中美緊張關係影響，暫未見有中國企業計劃在北美進行併購，主要留意歐洲、日本、南韓和東南亞市場，行業則集中在汽車、人工智能（AI）、傳統製造業升級、醫藥健康等板塊，規模大多在10億美元或歐元以內，以規避潛在監管的難題。

他提到，隨着利率下調、私募基金活動回暖，大型私有化交易將會愈來愈多，惟基於大宗交易的複雜程度較高，甚至會涉及數個合作方共同行動。

另外，近期有外資單方面密密增持個別港股，引來敵意收購疑雲。盧穗誠表示，「希望（市場）環境健康啲，敵意收購最好避開啲好啲」。由於敵意收購很多時不會達到買家所要的目標，一方面雙方抗衡會拉高成本，另一方面在香港的併購條例下敵意收購難以操作；同時不認為現時市場氣氛有太多敵意態度，唯一最有可能是在私有化過程中，部分持股量多的股東不願出售，但也屬人之常情。

他又指，投資者開始增持，不一定是部署敵意收購，更大可能是趁市場未有留意時，以較低成本買入股份，並增加與公司管理層或股東溝通時的籌碼。