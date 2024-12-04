港股再揚 北水連掃14日4個月最長

亞洲股市昨日普遍做好，港股亦暫時擺脫人民幣貶值的陰影，恒生指數昨日收市升196點，連揚3個交易日，累漲379點，惟全日成交按日縮13.29%至1,267.07億元，南下「北水」淨流入2.94億元，雖然規模按日大減98.5%，但連續14日淨買入，為今年7月下旬以來最長流入紀錄。

恒指昨日高開35點後，走勢反覆，曾跌163點，之後重拾升勢，最多揚218點，最終收市報19,746點。全日沽空佔大市成交比率13.78%，按日少6.55個百分點。國企指數升63點或0.9%，報7,072點；科技指數落後，漲12點或0.27%，報4,417點。

美資對沖基金Ghisallo上月底獲香港證監會發出提供資產管理（俗稱9號牌），其香港辦公室位於中環友邦金融中心。

新股市場方面，本港藝人郭晉安及其胞姐郭致因創辦的保健品公司草姬集團，已通過聯交所上市聆訊，意味着短期內可以開始招股，集資所得擬用作策略營銷及推廣活動、擴大銷售網絡、擴展產品組合、招聘人才以及一般營運資金。

至於本港銀行同業拆息（HIBOR），與供樓相關的一個月拆息報4.38厘，按日升2.2點子，連升6日。短期拆息則普遍下跌，隔夜拆息報3.84厘，按日跌10.8點子；一星期拆息跌2.3點子，報3.99厘；兩星期拆息4.04厘，按日持平。