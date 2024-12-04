產經

港股再揚 北水連掃14日4個月最長

港股昨日成交縮減，但連續第三個交易日上揚。（中新社圖片） 港股昨日成交縮減，但連續第三個交易日上揚。（中新社圖片）
港股昨日成交縮減，但連續第三個交易日上揚。（中新社圖片）
亞洲股市昨日普遍做好，港股亦暫時擺脫人民幣貶值的陰影，恒生指數昨日收市升196點，連揚3個交易日，累漲379點，惟全日成交按日縮13.29%至1,267.07億元，南下「北水」淨流入2.94億元，雖然規模按日大減98.5%，但連續14日淨買入，為今年7月下旬以來最長流入紀錄。
恒指昨日高開35點後，走勢反覆，曾跌163點，之後重拾升勢，最多揚218點，最終收市報19,746點。全日沽空佔大市成交比率13.78%，按日少6.55個百分點。國企指數升63點或0.9%，報7,072點；科技指數落後，漲12點或0.27%，報4,417點。
藥明生物飆7.8%冠藍籌
醫藥股炒上，藥明系受追捧，藥明生物(02269)及藥明康德(02359)分別抽高7.87%及6.32%，是兩隻表現最佳藍籌；中國生物製藥(01177)及翰森製藥(03692)齊升逾1%。
參與跨境理財通試點計劃的14家券商，傳已完成投資者資格預審、產品構建等工作，將於今日起開展業務，有份的中金公司(03908)升1.59%。其他中資金融股亦做好，中國平安(02318)揚1.87%，建設銀行(00939)及工商銀行(01398)均上升超過2%。另滙豐控股(00005)保持升勢，昨日收報73.5元，升1.31%。
美資對沖基金Ghisallo上月底獲香港證監會發出提供資產管理（俗稱9號牌），其香港辦公室位於中環友邦金融中心。
新股市場方面，本港藝人郭晉安及其胞姐郭致因創辦的保健品公司草姬集團，已通過聯交所上市聆訊，意味着短期內可以開始招股，集資所得擬用作策略營銷及推廣活動、擴大銷售網絡、擴展產品組合、招聘人才以及一般營運資金。
毛戈平孖展暫超購130倍
今日踏入招股期第三日的內地美妝集團毛戈平(01318)，昨日認購反應進一步升溫。綜合券商數據，其孖展認購按日大增5.82倍至275.38億元，超購倍數由18倍升至130倍。
至於本港銀行同業拆息（HIBOR），與供樓相關的一個月拆息報4.38厘，按日升2.2點子，連升6日。短期拆息則普遍下跌，隔夜拆息報3.84厘，按日跌10.8點子；一星期拆息跌2.3點子，報3.99厘；兩星期拆息4.04厘，按日持平。
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