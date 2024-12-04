在華英企憂營商續難

根據中國英國商會（British Chamber of Commerce in China）年度商業信心調查，在華英企認為由於經濟低迷，過去一年在中國營商更困難，並預期明年情況將持續。

有關調查於今年9至11月進行，訪問超過310間英國企業。58%受訪企業認為，過去一年在中國經營更困難，當中86%指受經濟因素影響。僅有33%企業預測2024年營業額將按年增長，低於2023年的45%。

受訪企業對明年持樂觀態度的比例從46%下降至41%，持悲觀態度的企業比例則維持在29%，顯示對於明年的經營狀況仍不看好。在投資方面，有76%受訪企業表示將維持當前的投資水平或增加投資，其中有45%企業表示投資計劃沒有變化，而31%企業計劃在明年增加投資，略低於去年的35%。同時，僅有8%企業表示將減少投資，這一比例為2021年以來的最低水平，較去年跌5個百分點；另有16%企業選擇「不了解」，這比例創歷史新高。

僅41%看好明年改善 該商會指，中國經濟放緩，加上監管障礙，英國企業繼續面臨重大阻力，營業收入預期下降，對明年樂觀情緒不高，並認為在中國經營連續5年變得困難，僅41%受訪企業預期情況明年改善。有關中國的國家補貼及產能過剩疑慮，以及在特朗普再次當選美國總統，和歐盟對華採取更多保護主義措施的背景下，制訂對華長期戰略可能會變得更困難。