發改委：完善民企融資政策

作為專門致力於促進民營經濟發展壯大的機構，國家發改委設立的民營經濟發展局面世逾年，昨日發改委在內媒刊文表示，會加快推動民營經濟促進法出台，完善民企融資支持政策。同日當局在官網表示，會加速建設更高水準開放型經濟新體制，有利於內地與國際市場深度融合，明確主動建構新發展格局的迫切需求。

發改委指，會加強涉及民營經濟政策和宏觀政策取向一致性的評估，支持有能力民企牽頭承擔重大任務，向民企進一步開放國家重大科研基礎設施，積極鼓勵創新、創造、包容失敗的發展環境。在建構更完善的政策體系上，完善民營企業融資支持政策制度，破解融資困難、融資貴問題。

發展開放型經濟具挑戰 至於發展開放型經濟方面，發改委指，內地經濟已深度融入世界，國際環境變化不可避免影響內地經濟發展，增強內地大循環內生動力和可靠性，對實現內地及國際雙循環相互促進相當重要。惟建設更高水平的開放型經濟新體制，仍面臨多方面挑戰。

另一方面，全球增長動能不足、全球發展失衡等矛盾尚未有效解決，加劇了世界經濟風險與不確定性。經濟全球化遭遇逆流，開放創新合作生態遭到破壞，國際循環受限、受阻。傳統安全與非傳統安全風險增多，單邊主義、保護主義、霸權主義對內地外部環境安全穩定構成威脅。

支持外資參與金融試點 同時，內地參與國際分工與競爭的傳統優勢有所弱化，不同地區開放型經濟發展及對外開放程度差異較大。不過，當局仍提出重點任務舉措，包括深入推動雙向投資體制機制改革，更大力度吸引及利用外資；有序推進金融領域雙向開放，支持符合資格的外資機構參與金融業務試點等。