人幣13月低 短期未見底

兌每美元曾跌穿7.3 10年期債息一度失守兩厘 受美國潛在關稅及貨幣政策，以至中國減息預期升溫等因素影響，離岸人民幣兌每美元周二早上曾跌穿7.3算關口，為5個月來首次，更一度低見7.3148，創逾一年低位。疊加立場寬鬆的內地貨幣政策不變，意味內銀存款利率或將下調，加劇國內「資產荒」情緒，中國10年及30年期國債供不應求，10年期國債孳息率更一度失守兩厘。分析指，中國債、匯二市短期走勢難以逆轉，但須關注市傳將於下周三召開的中央經濟工作會議，會否有增量提振市場預期的訊息。

昨由官方開出的中間價報7.1996，按日跌131點子，創近15個月低位。在岸及離岸人民幣雙雙應聲向下，在岸價最低觸及7.2972，為去年11月中以來低位，下午4時半收報7.2706，跌幅收窄至85點子，但離岸價仍在7.29左右徘徊，即每百港元兌人民幣由日內低位約94元，稍為回穩至93.7元。

官媒：3因素影響匯價 隨着為期兩日的中經會或於下周舉行，以規劃明年經濟目標和刺激計劃等消息曝光，加上大型國有銀行的美元賣盤疑似及時出現，昨午人民幣匯率跌勢明顯喘定；且官媒發文指，經濟學家較普遍認為，中國明年經濟增長目標將維持5%左右，與中長期目標銜接，促進穩就業並傳遞積極信號。

同時，官媒發功引導分析風向，指人民幣匯率受3大因素影響。一是法國政府面臨的垮台風險，令歐元匯率重挫，刺激美元轉強；二是投資者低估貿易戰的風險，投行估明年上半年新興市場貨幣將挫5%；三是美國候任總統特朗普的威脅，表明對任何挑戰美元地位的國家加徵關稅。換言之，人民幣被動式貶值，非當局下調中間價、人行行長潘功勝預告明年採取支持性的貨幣政策所致。

憂再貶值損海外投資 摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，儘管人民幣仍有一定的調整空間，但相信不會像上一輪中美貿易戰般大幅下滑，因要顧及市場穩定。儘管貨幣下調可抵銷部分關稅衝擊，但他認為如今形勢不比當初，難再重施故技。目前人民幣已累跌不少，加上近年中國的資本帳已轉差（外資流入減少），若人民幣再大幅下調，勢將打擊海外投資者的投資意願，可能引來資金外流加劇、美國進一步打擊，甚或將中國列為貨幣操縱國。

人民幣匯率走向及影響評估 離岸人民幣近月轉弱 中國30年期債息低過日本