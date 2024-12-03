券商點股：港交所宜候回落買入
港股上月全月報跌，雖然後段出現回穩迹象，但整體謹慎觀望的氛圍未散，估計短期彈升動力不大，大市繼續有早前指出的上下拉扯動作，恒生指數現時的主要波幅範圍維持在18,247至20,500點之間，仍處於政策面與宏觀面的對決過程中。
個股方面，香港交易所(00388)股價近期跟隨大市向下，回落至300元以下，相信主要是受到市場氣氛轉為謹慎觀望的影響，估值因此而有所壓縮，但是觀乎港股今年成交表現，估計港交所業績將可保持良好增長，股價現時的向下回落，可能是趁低吸納的機會。
受惠大市日均交投增
雖然市場仍在觀察政策成效，但股票市場已率先被激活，是不爭的事實。到目前為止，港股今年的日均成交量已達到1,300多億元，比2021年歷史高位1,600多億元要少，但是比對2022年的接近1,250億元，以及2023年的1,050億元都要高。因此，估計港交所現時股價偏低，操作上值博率開始浮現，建議投資者可於260元以下買入，目標看360元，止蝕可定在210元。
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