券商點股：港交所宜候回落買入

港股上月全月報跌，雖然後段出現回穩迹象，但整體謹慎觀望的氛圍未散，估計短期彈升動力不大，大市繼續有早前指出的上下拉扯動作，恒生指數現時的主要波幅範圍維持在18,247至20,500點之間，仍處於政策面與宏觀面的對決過程中。

受惠大市日均交投增

雖然市場仍在觀察政策成效，但股票市場已率先被激活，是不爭的事實。到目前為止，港股今年的日均成交量已達到1,300多億元，比2021年歷史高位1,600多億元要少，但是比對2022年的接近1,250億元，以及2023年的1,050億元都要高。因此，估計港交所現時股價偏低，操作上值博率開始浮現，建議投資者可於260元以下買入，目標看360元，止蝕可定在210元。