租客搶盤：內地客2.3萬租嘉亨灣

臨近年尾租客加快承租單位，西灣河嘉亨灣有內地客睇樓時，巧遇業主上門檢查單位，即場簽約落實租住，整個過程僅約一小時，成交月租約2.3萬元。

中原陳凱超表示，上述單位為5座極高層G室，實用面積約498方呎，兩房間隔，原叫租約2.45萬元，上述內地租客參觀時即場向業主洽租，業主見可快速起租，減租1,500元租出單位，呎租約46.2元。

昇悅居放租3日獲承接 此外，長沙灣昇悅居有兩房戶租盤火速被消化，香港置業謝啟源稱，屋苑3座中層E室，實用面積約459方呎，兩房間隔，每月叫租約1.88萬元，放租3日即獲外區客洽詢，議價後以1.85萬元租出，呎租約40.3元。

美聯錢永就稱，同區碧海藍天3座低層H室三房戶，實用面積約577方呎，減租約1,500元，成交月租2.4萬元，呎租約41.6元，租客為家庭客。

中原黃家全表示，大角咀港灣豪庭1座低層H室，實用面積約321方呎，兩房間隔，新租客考慮不久即以1.62萬元承租，呎租約50.5元。