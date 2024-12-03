公居屋未補價交投升36%

二手樓價顯著回落，未補價第二市場交投回升。根據香港房屋委員會資料，同類市場公屋及居屋11月暫錄136宗成交，較10月同期升約36%。

該會資料顯示，10月同期僅錄約100宗第二市場成交，上月增加36宗。觀塘居屋祥和苑一個低層單位，實用面積約548方呎，上月成交價325萬元，呎價約5,931元，屋苑呎價自2007年後首見跌穿6,000元。而10月全月數字經調整後錄287宗第二市場成交，按月漲約9.1%。

廣林苑自由市場料輸使費

已補價自由市場居屋連錄減價成交。富堡城物業廖志財表示，沙田廣林苑B座中層8室，實用面積約376方呎，兩房間隔，早於2021年底叫價478萬元放售，累減150萬元，以328萬元沽出，呎價約8,723元。原業主持貨約8年帳面僅賺一萬元。成交料需要蝕使費。