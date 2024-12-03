二手買賣：荃灣中心劈14%售290萬 愉景新城減97萬沽

二手業主接受現實，近日頻頻劈價谷起交投，個別地區二手買賣成交量稍為回升。荃灣荃景圍一帶細價屋苑，單日連錄至少4宗買賣，荃灣中心單位約兩個月減價約14.9%，上車客議價至深夜終以290萬元購入。

美聯鍾家豪表示，上述單位為19座中層C室，實用面積約329方呎，最初叫價350萬元，約兩個月減價52萬元售出，新買家即睇即買，成交呎價約8,815元。

中原李建華稱，同區愉景新城4座中層F室套三房戶，實用面積約653方呎，有裝修，9月叫價820萬元，累劈97.2萬元，以722.8萬元成交，呎價約11,069元。

YOHO WEST兩房賣465萬 天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST收樓後連錄二手轉讓。美聯王亦倫指，項目2B座低層B7室，實用面積約415方呎，兩房設計，減價10萬元，獲同區分支家庭以465萬元承接，呎價約11,205元，原業主持貨不足一年，帳面獲利約14.2萬元。祥益謝利官稱，同區嘉湖山莊樂湖居12座中層三房戶，上月底收樓叫價495萬元放售，減價至480萬元轉手，不足3個月帳賺38萬元。

部分業主蝕賣吸客。中原吳家威表示，東涌昇薈速錄本月首宗成交，單位為10座高層G室一房戶，實用面積約445方呎，減價30萬元，成交價580萬元，呎價約13,034元，原業主於2019年12月買入，約5年帳蝕20萬元。

壹號雲頂5年蝕112萬 中上價屋苑情況相若。該行邱皓文稱，大圍壹號雲頂1期8座低層A室，實用面積約1,084方呎，叫價約1,580萬元，議價後以1,488萬元獲承接，呎價約13,727元，原業主持貨約5年，帳面蝕約112萬元。

小西灣藍灣半島5日連錄約3宗買賣。世紀21Q動力招潔冰指，包括6座中層B室，實用面積約811方呎，累減248萬元後，以1,152萬元沽出，減幅約17.7%，呎價約14,205元。