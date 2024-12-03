豪宅新盤交投旺
皇都擬明年初推 提供388伙
全面撤辣及優化新投資者入境計劃，帶動年內豪宅成交急增。今年首11個月一手市場錄得逾850宗樓價3,000萬元以上成交，較去年全年增近九成。發展商把握時機，部署推售豪宅項目。新世界發展(00017)旗下北角舊皇都戲院項目住宅部分，昨日公布命名為皇都，涉388伙，部署明年初推售。
位於北角英皇道283號的皇都戲院活化綜合發展項目，由住宅、零售及甲級寫字樓多個部分組成，被視為該集團年度重頭戲。
新世界發展營業及市務（特別項目）部總經理何家欣表示，住宅部分以豪宅定位，大部分三房及四房單位可享維港海景，有機會部署率先招標出售，定價參考港島區超級豪宅，近期港島及北角大型項目成交呎價是指標之一。
她續指，樓盤位處於港島核心地段，周邊環境有特殊歷史文化背景，相信會吸引豪宅買家收藏，以及受投資客追捧。整體樓市豪宅成交量按年倍增，預料樓盤將受惠。
該公司營業及市務（特別項目）部助理總經理陳冬陽表示，住宅單位戶型涵蓋一房戶至四房戶，示範單位、樓書及展銷廳的準備工作已到最後階段。
天瀧海景戶5732萬標售
該北角項目屬於首次由私人發展商保育的一級歷史戲院建築，新世界發展於2020年以47.76億元透過強制拍賣統一業權。集團營業及市務（特別項目）部助理總經理楊境豪指，早於項目前期發展階段已作策劃，將歷史悠久的皇都戲院的獨特拋物線型桁架，俗稱「飛拱」天台融入設計。
踏入12月，其他發展商籌備開盤。樂風集團旗下旺角基隆街項目，預計本周四舉行命名儀式，並將公布推盤時間表。項目涉及約140伙，樓花期長約一年。
臨海豪宅交投持續。恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作的啟德天瀧，昨招標售出四房海景單位，為1座20樓A室，實用面積1,428方呎，成交價5,732.84萬元，呎價約40,146元。該盤自10月中起以現樓形式推售後，至今沽出45伙，套現約17.7億元。
海茵莊園累沽逾500伙
個別貨尾盤銷情強勁，九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園再添兩宗成交，今年銷售量突破500伙，套現逾26.7億元。包括新售出2座31樓B5室，為實用面積288方呎一房戶，成交價573萬元，呎價約19,896元。
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