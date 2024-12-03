簡訊一覽
●香港寬頻(01310)公布，確認收到環球全域電訊（HGC）股東私募股權公司I Squared Asia Advisors Pte Ltd.提出無約束力的初步意向，表示有意收購公司全部股權，倘落實進行，預期將透過其投資組合公司HGC Global Communications Limited完成收購；同時強調I Squared今次提出的意向，乃獨立於上月一內地電訊商提出的潛在現金收購要約（每股股價5.23元）。該股今日復牌。
●友邦保險(01299)於11月27日被貝萊德在場內減持818.72萬股，每股均價56.7389元，持股量由6.01%降至5.93%。
●美東汽車(01268)於11月27日被富達基金減持368.4萬股，每股均價2.3152元，持股量由7.27%降至6.99%。
●中集安瑞科(03899)公布，已接獲贖回通知，要求公司贖回所有於2026年到期、本金總額為16.8億元的未償還零票息可換股債券，而透過結合集團內部資源及外部借貸撥付，有關提前贖回已經完成。
●環宇物流（亞洲）(06083)公布，派發特別股息每股兩仙。
●濱海投資(02886)宣布與華能電廠就燃氣利用、項目建設投資、新能源業務等事宜訂立戰略合作協議。
●外媒引述UNIQLO母公司迅銷集團(06288)創始人兼董事長柳井正早前接受的訪問時，直指「中國的重要性不會改變」，主要是大規模工廠不可能輕鬆建成，不可能輕易做到像中國工廠那樣，故他認為日本服裝企業去中國化的做法行不通。
●標普全球公布，經季調後，英國11月HCOB製造業採購經理指數（PMI）終值由前值的49.9向下修訂為48，遜市場預期確認初值的48.6；產出7個月來首見倒退，新訂單流入創2月以來最大跌幅。
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