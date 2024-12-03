比特幣波動 預測分歧大

比特幣近日挑戰10萬美元大關遇阻力！加密貨幣平台CoinMarketCap數據顯示，比特幣周一升穿每枚98,000美元後，倒跌至95,000美元水平，日內波幅逾2%。最新外界對比特幣前景看法分歧，去年率先看好比特幣今年見10萬美元的渣打重申，比特幣年底可見12.5萬美元，明年更有望漲破20萬美元；惟暢銷書《富爸爸‧窮爸爸》作者羅伯特‧清崎唱反調，預計可能會價跌至6萬美元，但強調會視這水平為買入時機。

渣打銀行分析師肯德里克（Geoff Kendrick）提及，雖然短期來說比特幣升勢應會放緩，甚或跌至88,700美元低位，不過長遠來看它將繼續漲價。他又解釋，比特幣近期之所以回調是因特朗普提名了貝森特出任財長，而由於比特幣核心用途之一正正是對沖傳統金融問題，恰巧貝森特乃出身自傳統對沖基金，所以資金少不免要先行迴避留待時機蓄力。

《富爸爸》作者：跌至6萬關入市 另邊廂，羅伯特‧清崎撤回其上月估計比特幣突破10萬美元的言論，反指後市價格或重摔至6萬美元，但強調屆時會視此為折扣促銷，趁機多囤點貨。

數據顯示，「特朗普交易」刺激比特幣和以太幣交易所買賣基金（ETF）11月分別錄65億美元和11億美元淨流入，齊創月度新高。

金價消息方面，澳門金匠公會會長李居仁稱，當地民眾因過去6個月金價飆升而拋售黃金變現，導致澳門黃金零售商「資金緊張」，尤其是中小型金飾店；又指由於澳門缺乏黃金和白銀交易市場處理黃金交易，商家要被迫持有黃金庫存，冒着價格波動風險，要對欠缺足夠資金的商家而言，往往以較低的價格出售。