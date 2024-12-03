新能源車今年銷量看升24%

調研機構集邦諮詢（TrendForce）最新統計，今年第三季全球純電動車（BEV）、插電混合式電動車（PHEV）和氫燃料電池車等新能源車合計銷售量達412.3萬輛，按年增長19.3%，並料今年全年新能源車銷量為1,626萬輛，按年增長24.8%。

在純電動車方面，第三季特斯拉（Tesla）的銷量為250.9萬輛，按年增加3.9%，以18.5%市佔率位居銷量冠軍。

投行野村發表的研究報告指，最新調查顯示，進入12月，比亞迪可能會對部分車型提供最多3,000元人民幣的優惠，對經銷商的年終獎勵可能會在今年繼續。由於比亞迪已在今年首11個月取得370萬輛的銷量，該行認為其全年銷量應可輕鬆達到420萬輛以上。

Stellantis舵手提前離任 中國電動車企搶市佔率，傳統海外車企日子難過。其中，Jeep、快意汽車（Fiat）及Maserati等汽車品牌的母企、以銷量計為全球第四大車廠的Stellantis宣布，原定2026年初退休的行政總裁（CEO）Carlos Tavares已即時離職，公司已開始尋找新舵手，希望新任CEO將於明年上半年履新。

德國另一大車企─福士汽車（Volkswagen，內地又稱「大眾汽車」）的薪酬談判未有突破，德國廠房工人昨日舉行警告性質的罷工，是2018年以來首見。