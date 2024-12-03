專家估日央行本月加息 關注調薪

日本央行行長植田和男近日接受當地傳媒訪問時稱，經濟數據的走勢大致符合預期，似乎在暗示再次加息的時機將至。觀乎日本的金融市場，多數交易員與分析師都估計，本月或下月（明年1月）日央行將會再次加息0.25厘，令政策利率升至0.5厘。然而，在之後是否會進一步加息，則要視乎「春鬥」（春季勞資薪酬談判的結果），故未來的加息步伐亦有很大的變數。

植田在訪問中表示︰「如果我們有信心或確定經濟將按照我們的經濟和價格展望預測的那樣發展，特別是基本通脹率將會上升至2%，我們將在適當的時候調整貨幣寬鬆程度。」他還補充道，目前經濟數據已經步入正軌。

製造業數據仍陷困 日圓匯率於周一先升後跌，兌每美元曾觸及149.5，其後又重新貶至150.75；每百日圓兌港元於5.1626至5.2046之間徘徊。

分析指出，日本央行行長通常每年接受一到兩次媒體採訪，而今次的訪問選擇在12月初，可能是有意為接下來的潛在加息動作提前與市場溝通。值得留意的是，上周公布的東京消費物價指數（CPI）高於市場預期，也可能是導致植田和男提前釋放加息暗示信號的原因。

不過，央行收緊貨幣政策不單止要考慮通脹，亦要衡量潛在的經濟風險。最新公布的11月au Jibun Bank日本製造業採購經理指數（PMI）終值為49，與初值相同，意味着日本經濟在製造業層面仍然處於萎縮之中。

至於股市方面，日經平均指數昨日升304點或0.8%，收報38,513點；以市值加權計算的東證指數升34點或1.27%，收報2,714點。營運虛擬主播（Vtuber）公司Hololive的控股企業Cover股價暴跌13.28%，收報2,305日圓。該公司近日有多位旗下藝人宣布退出，有個別藝人稱是因為與公司管理層意見不合。