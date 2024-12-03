美製造業連縮8個月 道指早段跌168

美國11月ISM製造業採購經理指數（PMI）報48.4，為連續8個月處於50以下的收縮區間，但已好過市場的預期。美股3大指數周一早段個別發展，道指曾跌168點，報44,742點；標指升7點，報6,040點；以科技股為主的納指升148點，報19,366點。

英特爾CEO退休 股價高開 此前一直都是「美股大淡友」、直到近期才願意轉軚看好的摩根士丹利投資總監Michael Wilson為其預測不太準確作出辯解，稱其對盈利增長的預測一直準確，只不過錯估了市盈率估值倍數，導致預測偏離。展望明年，他重申對明年底標指6,500點的預測，並預計由於盈利的增長，市盈率倍數會較今年有5%的回調，但仍然遠高於歷史水平。

Wilson又稱，其股票分析團隊最近已開始納入該行內部經濟學家的經濟「軟着陸」觀點，以及內部利率策略師對10年期國債孳息率的看法，這些因素都會影響到股票團隊對估值的預測。基於目前美股估值仍然偏貴，他繼續看好公用股等防守板塊。

近日屢傳業務分拆賣盤，但又剛獲得美國政府近78.6億美元補助的晶片大廠英特爾（Intel）宣布，擁有深厚技術背景的行政總裁蓋爾辛格（Pat Gelsinger）已從公司退休，並辭去其於董事會的職務。

該公司的公告指出，兩名財務及營運出身的高層─David Zinsner和Michelle Johnston Holthaus已獲任命為臨時聯席行政總裁；其中Holthaus同時獲任命為新設立的產品行政總裁一職。另外，Frank Yeary獲任命為臨時執行主席。英特爾股價早段曾升逾3%。

英研開市公布經濟數據 另邊廂，英國國家統計局（ONS）表示，將在明年初決定是否推遲公布經濟數據的時間，即在金融市場開市後才公布對市場影響較大的一些關鍵數據，與美國及其他主要金融市場的做法看齊。

英倫銀行此前亦在其貨幣政策會議中提到支持此做法，會議紀錄顯示，在利率期貨及其他金融產品交易時段內公布數據，有利於交易員進行風險管理；而目前在開市之前發布數據的做法，可能會導致交易價差擴大，推高對沖成本。