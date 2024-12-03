星樓市復熾恐加辣

成富豪移民熱門 明年住宅或再貴3% 有統計顯示，新加坡已成為全球富豪移民的熱門選擇。事實上，今年當地經濟保持暢旺，當地政府上調經濟增長預測。惟同一時間，在利率下行之下，當地樓市又復活躍，樓價高企不下。投行巴克萊最新警告，若當地明年初未能遏止買樓熱潮，可能需要加碼實施更積極的樓市調控措施作應對。

根據移民顧問公司Henley & Partners發布的《2024年亨利護照指數》最新版統計，新加坡的護照在全球有195個旅遊免簽目的地，數目乃全球之冠，穩居榜首，而緊隨其後的是芬蘭、法國、德國、意大利、日本、南韓和西班牙，這些國家的護照都享有192個免簽國。香港則排在第18位，有171個免簽地區。新加坡護照便利，使得其吸引力大增，亦吸引了不少富豪移民該國。

事實上，瑞士寶盛（Julius Baer）早前的報告亦指出，新加坡因其優越的地理位置、穩健的經濟環境以及完善的稅務制度，成為全球富裕家族在亞洲地區的首選移居目的地。該報告預計，今年全年將有4,000名高淨值富豪選擇移居新加坡。

此外，數據分析公司Altrata的統計顯示，去年全球身家達到10億美元的《億萬富翁城市排行榜》中，新加坡以58名億萬富豪的數量位列全球第八。

星展料全年經濟增3.8% 上月，新加坡政府將今年的經濟增長預測，由原先的2至3%，上調至3.5%左右，表明當地經濟復甦已穩固。星展銀行最新估計，今年新加坡經濟增長將達到3.8%，而明年則為2.8%。不過，在大量資金湧入之下，當地樓價不斷飆升，私宅較疫情前已大漲30%，去年當地政府出手將大多數外國人的印花稅稅率提高一倍至60%，才短暫壓抑了銷售，可隨着美國宣布減息，樓市熾熱之風再起，外媒預計，明年新加坡樓價將持續向上，升幅約3%。

上月新屋銷售逾10年最佳 新加坡政府數據顯示，上月新私宅銷售超過2,400套，創下十多年來最佳單月銷售表現。新加坡金管局上周表示，貸款利率下調提振私宅市場的氣氛，又指政府將繼續對市場發展保持警惕，外界估計明年當局會再有新措施出台調控樓市。

星港競爭是市場關注的議題。新加坡前總理李顯龍日前到美國哈佛大學演講，提到該國的成功因素之一，在於「非常重視建立高質素的政府和高效能機構」；打造良好的公共服務體系，吸引優秀人才到政府工作，建立精英主義制度，並以高效率的政治領導團隊，認真解決問題。

反觀香港政府不久前才把今年本地生產總值（GDP）增長預測下調至2.5%。港府年年作財政預算，卻連年失算，千億財赤，入不敷支，不知如何收科，可財金官員還能自滿地說：「預期香港經濟在今年餘下時間將繼續保持動力」，離地表現也許在說明，香港經濟現況困難，事必有因。所謂知己知彼，港府若繼續自說自話，找不到問題癥結，只怕香港經濟發展事倍功半，難有大突破。

全球護照便利程度排名