吉爾吉斯考慮明年在港發行主權債

吉爾吉斯是香港的重要貿易夥伴。右一為吉爾吉斯副財長Amanbaev Umutzhan Mominovich。

吉爾吉斯斯坦積極考慮首次在香港發行主權債券，財經事務及庫務局官員對此歡迎，又指倘若是次落實發債，將傾向於2025年以人民幣及美元發行，不但為兩地合作寫下新篇章，更形容「為雙方經濟帶來豐碩成果，開創互利共贏的新局面」，也為其他「一帶一路」國家提供參考和示範。

該官員期望，未來會有更多「一帶一路」沿線國家，充分利用香港國際化、多元化的融資平台優勢，選擇在港發行各類債券，促進國際資金與「一帶一路」項目的有效對接，以助相關項目更快、更好地落實與發展。同時將進一步鞏固香港作為全球金融樞紐的地位，增強本港的核心競爭力，為香港金融市場帶來更多創新動力，開啟更廣闊的發展空間。

事實上，在2013至2023年期間，香港與「一帶一路」經濟體的對外貿易額增近六成。這顯示出「一帶一路」倡議對促進區域合作與經濟增長的巨大潛力，而吉爾吉斯斯坦是「一帶一路」倡議的重要夥伴，同時是香港在中亞地區重要貿易夥伴。

港擬向亞洲開發基金捐款 另外，亞洲開發基金需定期補充資金，成員國或地區一般每4年一次。香港作為亞開行的已發展成員地區，財庫局建議向基金捐款1,820萬美元，並採用亞開行建議的時間表，攤分11年向基金作出捐款。